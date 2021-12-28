Слова «вакцина» и «вакцинация» заняли первое место среди самых популярных слов в русскоязычных сегментах Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, а также на форумах и в блогах. Об этом говорится в исследовании компании «Медиалогия».

За период исследования, с 1 января по 23 декабря 2021 года, пользователи упомянули эти слова 63,72 млн раз. На второй строчке с большим отрывом — «биткоин» и «криптовалюта», упоминавшиеся 19,59 млн раз.

Далее идут «пандемия» (19,58 млн раз), «компонент» (17,14 млн), «иммунитет» (13,58 млн), «Спутник» (13,55 млн), «QR-код» (12,05 млн) и «карантин» (11,07 млн).

Десятку замыкают «мигрант» и «Олимпиада». Их упомянули 9,44 и 6,14 млн раз соответственно.

В ноябре словарь Merriam-Webster и Оксфордский словарь назвали «вакцину» словом 2021 года. По мнению Института Пушкина главным словом стало «Спутник», а словарь Collins English Dictionary выбрал на эту роль аббревиатуру NFT.