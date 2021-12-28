перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Michael Parulava/Unsplash
В мэрии сказали о росте спроса на гастротуры в Москву после выхода гида Michelin по городу 17:40
Росстат будет по-другому рассчитывать недельную инфляцию 16:59
Лукашенко признан коррупционером года по версии OCCRP 16:38
«Медиалогия»: самые популярные слова в соцсетях за год — «вакцина» и «биткоин» 16:32
Валерия Рашкина оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на полтора года 16:03
Pixabay
Минприроды планирует нанимать казаков для охраны лесов 15:57
В СПЧ заявили, что деятельность «Международного Мемориала»* должна быть продолжена 15:25
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом всех времен по версии Globe Soccer Awards 15:25
Вышла неизданная документалка Александра Митты «Клоуны и дети» с Юрием Никулиным 15:11
«Левада»*: половина россиян считает, что артистам стоит избегать тем насилия, суицида и наркотиков 15:01
The Blaze и French 79 выступят на фестивале экстремального спорта Quiksilver New Star Camp в Сочи 14:35
vacfoundation/Instagram
Тереза Мавика покидает пост гендиректора фонда V-A-C 14:08
Clubhouse, QR-коды, новые иноагенты и Оксимирон. Парфенов выпустил «Нмдни» про 2021 год 13:45
Верховный суд России ликвидировал «Международный Мемориал»* 13:24
Apple закрыла все магазины в Нью-Йорке из‑за роста случаев коронавируса 12:31
Россия намерена подать заявку на проведение Олимпиады в 2036 году 12:24
visuals/Unsplash
За сутки в России выявили 21 922 случая COVID-19. Петербург на первом месте по заболеваемости 11:40
Талибы* запретили женщинам самостоятельно отправляться в поездки на расстояние более 72 км 11:15
Режиссер «Игры в кальмара» обсуждает съемки третьего сезона сериала с Netflix 10:55
Исследование: 32% россиян начали раздельно собирать мусор 10:32
Отключить рекламу

«Медиалогия»: самые популярные слова в соцсетях за год — «вакцина» и «биткоин»

Денис Ламехов
Сегодня в 16:32

Слова «вакцина» и «вакцинация» заняли первое место среди самых популярных слов в русскоязычных сегментах Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, а также на форумах и в блогах. Об этом говорится в исследовании компании «Медиалогия».

За период исследования, с 1 января по 23 декабря 2021 года, пользователи упомянули эти слова 63,72 млн раз. На второй строчке с большим отрывом — «биткоин» и «криптовалюта», упоминавшиеся 19,59 млн раз.

Далее идут «пандемия» (19,58 млн раз), «компонент» (17,14 млн), «иммунитет» (13,58 млн), «Спутник» (13,55 млн), «QR-код» (12,05 млн) и «карантин» (11,07 млн).

Десятку замыкают «мигрант» и «Олимпиада». Их упомянули 9,44 и 6,14 млн раз соответственно.

В ноябре словарь Merriam-Webster и Оксфордский словарь назвали «вакцину» словом 2021 года. По мнению Института Пушкина главным словом стало «Спутник», а словарь Collins English Dictionary выбрал на эту роль аббревиатуру NFT.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить