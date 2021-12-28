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Валерия Рашкина оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на полтора года

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:03

Саратовский суд наложил административный штраф в размере 30 тыс. рублей на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по части первой статьи 12.26 КоАП (невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Об этом сообщает «Интерфакс».

Депутата также лишили водительских прав на полтора года.

Инцидент произошел с 28 на 29 октября на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области. По данным следствия, Рашкин застрелил лося, а затем разделал тушу, не имея на это разрешение.

Когда машину остановили, депутат отказался от медицинского освидетельствования, в связи с чем на него и наложили административную ответственность.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело на Рашкина по подозрению в незаконной охоте (часть 1 статьи 258 УК). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет.

17 ноября Генпрокуратура попросила Госдуму лишить Рашкина депутатской неприкосновенности. 25 ноября Дума одобрила требование прокуратуры и позволила завести на Рашкина уголовное и административное дела. 13 декабря суд избрал депутату меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили выходить из дома с 23.00 до 7.00 по московскому времени и посещать охотничьи угодья в период следствия.

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