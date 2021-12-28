В СПЧ заявили, что деятельность «Международного Мемориала»* должна быть продолжена

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил, что работа общественной организации «Международный Мемориал»*, которую ликвидировал Верховный суд, должна быть продолжена. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Основное направление „Мемориала“ — это исследование периода, связанного со сталинскими репрессиями, это информация о невинно осужденных людях, тех, кто прошел ГУЛАГ. Такую деятельность в стране никто так профессионально в течение многих лет не осуществлял», — добавил Брод.

Правозащитник заявил, что «Международный Мемориал», по его мнению, очень важен для России. При этом он отметил, что не во всем был согласен с политическими заявлениями организации.

«То, что в Генпрокуратуре считают, что „Мемориал“ спекулирует на теме репрессий и создает лживый образ СССР, — это преувеличенное и необоснованное утверждение», — заявил он.

Говоря о возможных вариантах продолжения деятельности «Мемориала», Брод сообщил, что у организации существует возможность зарегистрировать новое юридическое лицо. «Исследователи, которые работали под крышей „Мемориала“, могут работать и в частном порядке, поэтому эту деятельность по исследованию одного из самых трагических этапов истории нашей страны остановить невозможно», — добавил правозащитник.

Суд ликвидировал Международное историко-просветительское общество «Мемориал» 28 декабря. Адвокат Мария Эйсмонт заявила, что решение будут обжаловать.

Генпрокуратура подала иск о ликвидации «Мемориала» 11 ноября. Причиной назвали нарушения законодательства об иностранных агентах — некоторые материалы НКО были без соответствующей отметки. В самом правозащитном центре сказали, что исполняли требования закона.

Юристы «Мемориала» заявили, что организация уже давно не выпускала публикации без маркировки, ставя соответствующие метки даже на визитках руководителей. Они отметили, что полученные за нарушения штрафы были оплачены.

В поддержку «Мемориала» высказались нобелевские лауреаты Дмитрий Муратов и Михаил Горбачев. Писательница и поэтесса Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии России в знак протеста против давления на «Мемориал». Отказаться от планов по ликвидации центра «Мемориал» также призывали власти США и Евросоюза.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество „Мемориал“» включена Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.