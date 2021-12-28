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Вышла неизданная документалка Александра Митты «Клоуны и дети» с Юрием Никулиным

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:11

Евгений Митта опубликовал неизданный ранее короткометражный документальный фильм своего отца Александра Митты «Клоуны и дети».

Картина 1977 года рассказывает о клоуне, который приходит в больницу к больным детям и показывает яркое шоу. Фильм анализирует то, как дети воспринимают клоунов в разных пространствах — в больнице, в цирке и в перерывах между выступлениями.

В «Клоунах и детях» снялись Юрий Никулин Михаил Шуйдин, Станислав Щукин, Валерий Серебряков, Станислав Долецкий.

Оператором-постановщиком выступил Павел Лебешев («Асса»), а музыку написал Альфред Шнитке.

Александр Митта — советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер 1933 года рождения. Он известен по фильмам «Сказка странствий», «Гори, гори, моя звезда», «Звонят, откройте дверь», «Июльский дождь» «Друг мой, Колька!..» и другим.

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