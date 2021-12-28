Вышла неизданная документалка Александра Митты «Клоуны и дети» с Юрием Никулиным

Евгений Митта опубликовал неизданный ранее короткометражный документальный фильм своего отца Александра Митты «Клоуны и дети».

Картина 1977 года рассказывает о клоуне, который приходит в больницу к больным детям и показывает яркое шоу. Фильм анализирует то, как дети воспринимают клоунов в разных пространствах — в больнице, в цирке и в перерывах между выступлениями.