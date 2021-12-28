«Левада»*: половина россиян считает, что артистам стоит избегать тем насилия, суицида и наркотиков

50% россиян убеждены, что артистам лучше избегать в своем творчестве тем насилия и суицида. Об этом сообщает «Левада-центр»*.

Еще 47% считают, что музыкантам, режиссерам и художникам не стоит затрагивать в творчестве темы алкоголя и наркотиков. 35% респондентов посчитали, что артистам лучше избегать в своих произведениях темы секса.

13% опрошенных сочли, что представители творческих профессий могут касаться любых тем. По сравнению с исследованием, проведенным в декабре 2018 года, эта доля уменьшилась на 6 процентных пунктов.

63% россиян считают, что нужно запрещать выступления артистов, использующих нецензурную лексику в своем творчестве. Против запрета выступили 18%.

Около половины респондентов (47%) знают, что недавно правоохранительные органы предъявили претензии нескольким известным артистам. 47% от этого количества называют эти действия оправданными. 36% опрошенных полагают их проявлением цензуры и нарушением права на свободу творчества.

«Афиша» подробно рассказывала об одном из недавних примеров конфликта артиста и правоохранителей — в 2021 году органы правопорядка активно интересовались творчеством Моргенштерна. Его тексты проверяли на пропаганду наркотиков, затем на уровне руководства СК музыканта обвинили в торговле ими. После этого исполнитель покинул страну и перенес запланированные концерты.

*«Левада-центр» внесен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента.