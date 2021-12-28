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The Blaze и French 79 выступят на фестивале экстремального спорта Quiksilver New Star Camp в Сочи

Семён Гудошников
Сегодня в 14:35

На фестивале экстремального спорта Quiksilver New Star Camp, который пройдет с 1 по 10 апреля на курорте «Роза Хутор», выступят французские электронные артисты The Blaze и French 79. Об этом «Афише Daily» рассказали представители ивента.

The Blaze станут хедлайнерами фестиваля. Их выступление будет дебютным в России и пройдет 2 апреля на вечеринке открытия, где в прошлом году играла Нина Кравиц. Французы должны были приехать на Quiksilver New Star Camp еще в 2020 году, но тогда фестиваль был отменен, а на следующий год артисты не смогли приехать из‑за ковидных ограничений.

The Blaze — дуэт кузенов Гийома и Джонатана Алрика, который объединяет электрохаус с художественным кинематографом. А их видео на остросоциальные темы собирают на ютьюбе десятки миллионов просмотров.

На следующий день после The Blaze, 3 апреля, на главную сцену феста поднимутся другие французы — из электропоп-проекта French 79. Их стиль сочетает национальный колорит с отсылками к фильмам юности и музыкой с кассет.

Также в лайнапе — шоукейсы музыкальных комьюнити Basement при поддержке Winline, диско-клуба Raduga, Powerhouse и экстремальная аутло-вечеринка «Сакс ттуса». Всего на Quiksilver New Star Camp будет четыре фестивальные сцены и десятки различных вечеринок в уникальных локациях «Розы Хутор».

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