Clubhouse, QR-коды, новые иноагенты и Оксимирон. Парфенов выпустил «Нмдни» про 2021 год

На ютьюб-канале Parfenon Леонида Парфенова вышла новая серия проекта «Нмдни» (авторские права на название «Намедни» принадлежат НТВ, поэтому журналист не может его использовать). Выпуск посвящен событиям 2021 года.
Парфенов рассказывает о феномене социальной сети Clubhouse, кампании по вакцинации, сопротивлении QR-кодам, пополнении в рядах иностранных агентов, буме NFT, новом альбом Оксимирона и многом другом. Всего шоу охватывает больше 30 заметных тем года при хронометраже в почти 2,5 часа.
В мае 2021-го Парфенов опубликовал два выпуска «Нмдни», посвященных 2020 году, — таким образом, его программа охватила всю новейшую историю начиная с 1946 года. Годы с 1921-го по 1930-й освещались журналистом в книге «Намедни. Наша эра. 1921–1930».
Шоу «Нмдни» было запущено в октябре 2020 года как продолжение оригинального проекта «Намедни». Первый сезон был посвящен периоду 2011–2015 годов. В выпуске про 2011-й вспоминали «рокировку» Дмитрия Медведева и Владимира Путина, протесты на Болотной площади и проспекте Сахарова, смерть основателя компании Apple Стива Джобса, а также «Гражданина поэта», «Игру престолов», «Пятьдесят оттенков серого» и множество других тем.