Clubhouse, QR-коды, новые иноагенты и Оксимирон. Парфенов выпустил «Нмдни» про 2021 год

На ютьюб-канале Parfenon Леонида Парфенова вышла новая серия проекта «Нмдни» (авторские права на название «Намедни» принадлежат НТВ, поэтому журналист не может его использовать). Выпуск посвящен событиям 2021 года.

Парфенов рассказывает о феномене социальной сети Clubhouse, кампании по вакцинации, сопротивлении QR-кодам, пополнении в рядах иностранных агентов, буме NFT, новом альбом Оксимирона и многом другом. Всего шоу охватывает больше 30 заметных тем года при хронометраже в почти 2,5 часа.