Россия намерена подать заявку на проведение Олимпиады в 2036 году

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия намерена подать заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министерству спорта и Олимпийскому комитету России дано поручение начать кампанию по выбору города, который будет претендовать на проведение соревнований. При этом Международный олимпийский комитет пока не объявил конкурс, сообщил Чернышенко.

По его мнению, условия для проведения состязаний есть на Дальнем Востоке и в Сочи, который принимал зимнюю Олимпиаду. «Сочи к 2014 году готовился как город, который может принять и летние Игры», — сказал вице-премьер. Ранее сообщалось, что соревнования хотят провести Казань и Владивосток.

О дальневосточном регионе как о потенциальной площадке для Олимпиады-2036 в сентябре 2021 года высказывался и Владимир Путин. «Надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, в том числе не будет примесей политического характера», — добавил он.