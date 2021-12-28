За сутки в России выявили 21 922 случая COVID-19. Петербург на первом месте по заболеваемости

За последние сутки в России выявили 21 922 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1288 меньше, чем вчера.

Первое место по числу заболевших занимает Петербург — 1802. Следом по этому показателю идут Москва, Подмосковье, Свердловская и Иркутская области, Пермский край, Челябинская область, Красноярский край, а также Ростовская область.