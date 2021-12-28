За сутки в России выявили 21 922 случая COVID-19. Петербург на первом месте по заболеваемости

За последние сутки в России выявили 21 922 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1288 меньше, чем вчера.
Первое место по числу заболевших занимает Петербург — 1802. Следом по этому показателю идут Москва, Подмосковье, Свердловская и Иркутская области, Пермский край, Челябинская область, Красноярский край, а также Ростовская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 437 152. За сутки умерли 935 человек, за все время — 306 090. Выздоровели 43 961 человек, за весь период — 9 337 447.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 279,1 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (51,6 млн), на втором — Индия (34,7 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (11,8 млн).