Директор «Аквариума» рассказал, что флейтиста группы не пустили в Россию по техническим причинам

Флейтиста группы «Аквариум» ирландца Брайана Финнегана не пустили в Россию по «техническим причинам». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора коллектива Максима Ланде.

«Он может приезжать — запрета на въезд как такового для него нет. <…> В этот раз просто не были учтены некоторые особенности бюрократии, которые в следующий могут быть учтены», — добавил Ланде.

О том, что Финнегана не пустили на российскую территорию рассказал лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков во время концерта 27 декабря. «Вчера на границе забрали его [Финнегана] паспорт, его задержали, он провел сутки в аэропорту, а сегодня его посадили в самолет и отправили за его же счет обратно. При этом никаких объяснений не дали, причины мы не знаем», — заявил артист.

По словам музыканта, этот концерт группа посвящает флейтисту, хотя даже не знает, где он сейчас находится. «Но знаем, что в такой ситуации в ближайшее время может оказаться любой из нас и из вас», — добавил Гребенщиков.

Композитор и музыкант Брайан Финнеган родился в 1969 году в городе Арма в Северной Ирландии. В 2007 году он принял участие в проекте Гребенщикова «Аквариум International», а в 2009 начал играть на флейте в основном составе группы. Финнеган является гражданином Великобритании.