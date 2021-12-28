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Сиквел «Черной Пантеры» стал самым ожидаемым фильмом 2022 года по версии Fandango

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:53

Американский сервис по продаже билетов в кино Fandango провел опрос среди 6000 своих покупателей о том, какие киноленты они хотели бы увидеть на большом экране в следующем году. Об этом сообщает ComicBook.

Самым ожидаемым фильмом стал сиквел «Черной Пантеры» о сестре Т’Чаллы по имени Шури. В десятку блокбастеров вошли «Человек-паук: Через вселенные», «Бэтмен», «Тор: Любовь и гром», «Мир Юрского периода: Господство», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Аватар 2», «Аквамен 2», «Топ Ган: Мэверик», «Миссия невыполнима 7».

В пятерку экшн-фильмов (не супергеройских) попали картины «Мир Юрского периода: Господство», «Аватар 2», «Топ Ган: Мэверик», «Миссия невыполнима 7» и «Анчартед: На картах не значится».

В топ-пять фильмов для всей семьи вошли «Человек-паук: Через вселенные 2», «Базз Лайтер», «Миньоны: Грювитация», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» и «Соник 2 в кино».

Самыми ожидаемыми хоррор-фильмами назвали «Хэллоуин заканчивается», «Крик», «Нет», «Дитя тьмы: Первая жертва», «Черный телефон».

Кроме того, зрители выделили самые любимые фильмы 2021 года. Среди них — «Главный герой», «Шан-Чи и легенда десяти колец», а также «Тихое место 2».

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