перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Исследование: 32% россиян начали раздельно собирать мусор 10:32
Сиквел «Черной Пантеры» стал самым ожидаемым фильмом 2022 года по версии Fandango 9:53
The Sidmouth Folk Festival/YouTube
Директор «Аквариума» рассказал, что флейтиста группы не пустили в Россию по техническим причинам 9:38
Вышел тизер фантастического фильма Жан-Пьера Жене для Netflix 9:18
Вышел трейлер спецэпизода «Доктора Кто». Он длится восемь минут Вчера в 23:39
Флейтиста «Аквариума» не впустили в Россию Вчера в 22:19
Вышел новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза Вчера в 21:42
Гибель журналиста Просвирнина, видео в поддержку Хованского и другие новости дня
Вчера в 20:39 дайджест
Instagram заблокировал аккаунт телеканала «Крым 24» Вчера в 19:41
Юрий Хованский/YouTube
Блогеры записали видео в поддержку Юрия Хованского Вчера в 18:48
«Авито» покажет новогодний мини-сериал с Джараховым, Галич и Понасенковым в главных ролях Вчера в 18:18
Открытие филиала «Ельцин-центра» в Москве перенесли на вторую половину 2022 года Вчера в 18:15
Умер основатель проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин. Он выпал из окна в центре Москвы Вчера в 18:00
Александр Невский отписался от Дуэйна Джонсона из‑за рекламы алкоголя Вчера в 17:54
Vadim Sazanovich/Wikimedia
В Беларуси представили проект изменений в Конституцию Вчера в 16:59
В Москве построят 27 станций метро к 2025 году Вчера в 16:49
Университет Джонса Хопкинса показал действие вакцин против коронавируса на примере «Один дома» Вчера в 16:46
Поставщики вина предупредили о риске уничтожения продукции на 15 млрд рублей Вчера в 16:22
Журналист Би-би-си Андрей Захаров, признанный иноагентом, уехал из России из‑за слежки Вчера в 16:06
Andrey Illarionov/Flickr
В Петербурге общественные туалеты станут бесплатными с 1 января Вчера в 15:49
Отключить рекламу

Вышел тизер фантастического фильма Жан-Пьера Жене для Netflix

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:18

Netflix показал первый тизер научно-фантастического фильма «Bigbug». Картина выйдет на стрим-сервисе 11 февраля 2022 года.

В ролике показали роботов-помощников — от невинно выглядящих до с полностью развитым искусственным интеллектом, которые способны предугадывать скрытые желания человека одним только взглядом.

Действие картины развернется в 2050 году, когда искусственный интеллект умеет предугадывать любые желания человека, даже самые порочные. Сюжет расскажет о четырех роботах-помощниках, которые внезапно решают взять своих хозяев в заложники в их собственном доме В это время снаружи андроиды последнего поколения пытаются захватить власть.

В фильме снялись Доминик Пинон («Расправь крылья»), Франсуа Леванталь («Непобедимые»), Изабель Нанти («Мунч»), Эльза Зильберштейн («Безумные соседи»), Юссеф Хажди («Бюро») и Альбан Ленуар («Француз»).

Режиссером выступил Жан-Пьер Жене, известный по картинам «Амели», «Деликатесы», «Долгая помолвка», «Город потерянных детей» и «Невероятное путешествие мистера Спивета».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Доминик Пинон
Франсуа Леванталь
Изабель Нанти
Эльза Зильберштейн
Альбан Ленуар
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить