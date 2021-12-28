Вышел тизер фантастического фильма Жан-Пьера Жене для Netflix

В ролике показали роботов-помощников — от невинно выглядящих до с полностью развитым искусственным интеллектом, которые способны предугадывать скрытые желания человека одним только взглядом.

Действие картины развернется в 2050 году, когда искусственный интеллект умеет предугадывать любые желания человека, даже самые порочные. Сюжет расскажет о четырех роботах-помощниках, которые внезапно решают взять своих хозяев в заложники в их собственном доме В это время снаружи андроиды последнего поколения пытаются захватить власть.

В фильме снялись Доминик Пинон («Расправь крылья»), Франсуа Леванталь («Непобедимые»), Изабель Нанти («Мунч»), Эльза Зильберштейн («Безумные соседи»), Юссеф Хажди («Бюро») и Альбан Ленуар («Француз»).

Режиссером выступил Жан-Пьер Жене, известный по картинам «Амели», «Деликатесы», «Долгая помолвка», «Город потерянных детей» и «Невероятное путешествие мистера Спивета».