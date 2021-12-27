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Вышел трейлер спецэпизода «Доктора Кто». Он длится восемь минут

Дарья Мельникова
Вчера в 23:39

В сети появился трейлер новогоднего спецэпизода «Доктора Кто». Он выйдет 1 января 2022 года.

В ролике показали Тринадцатого Доктора вместе с Яз и Дэном, директора ELF Storage Сару, а также ее клиента Ника, которых Далеки (внеземная раса мутантов) заманили в смертельную петлю времени.

Видео длится восемь минут, и все это время короткометражный трейлер зацикливается, имитируя петлю, в которую попадают герои. Все это происходит под новогоднюю песню «Auld Lang Syne».

В спецэпизоде появятся приглашенные звезды Полин Маклин, Эшлин Би и Аджани Салмон. Это будет первый выпуск из грядущих трех, после которых Джоди Уиттакер (Тринадцатый Доктор) покинет сериал.

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