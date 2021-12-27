перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Флейтиста «Аквариума» не впустили в Россию 22:19
Вышел новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза 21:42
Гибель журналиста Просвирнина, видео в поддержку Хованского и другие новости дня
20:39 дайджест
Instagram заблокировал аккаунт телеканала «Крым 24» 19:41
Юрий Хованский/YouTube
Блогеры записали видео в поддержку Юрия Хованского 18:48
«Авито» покажет новогодний мини-сериал с Джараховым, Галич и Понасенковым в главных ролях 18:18
Открытие филиала «Ельцин-центра» в Москве перенесли на вторую половину 2022 года 18:15
Умер основатель проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин. Он выпал из окна в центре Москвы 18:00
Александр Невский отписался от Дуэйна Джонсона из‑за рекламы алкоголя 17:54
Vadim Sazanovich/Wikimedia
В Беларуси представили проект изменений в Конституцию 16:59
В Москве построят 27 станций метро к 2025 году 16:49
Университет Джонса Хопкинса показал действие вакцин против коронавируса на примере «Один дома» 16:46
Поставщики вина предупредили о риске уничтожения продукции на 15 млрд рублей 16:22
Журналист Би-би-си Андрей Захаров, признанный иноагентом, уехал из России из‑за слежки 16:06
Andrey Illarionov/Flickr
В Петербурге общественные туалеты станут бесплатными с 1 января 15:49
Россиянина приговорили к 11 годам колонии в Беларуси по делу о разжигании социальной вражды 15:23
Артур Чапарян запустил сервис What2Watch с рекомендациями видео 15:18
Суд продлил арест журналиста Ивана Сафронова до апреля 14:57
Центробанк опроверг информацию о планах усилить контроль за переводами физических лиц Обновлено в 14:52
МТС запустила образовательную программу по концертному промоушену для школьников и студентов 14:22
Отключить рекламу

Флейтиста «Аквариума» не впустили в Россию

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:19

Флейтиста группы «Аквариум» Брайана Финнегана не впустили в Россию. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на слова Бориса Гребенщикова во время концерта в Москве.

«Вчера на границе забрали его [Финнегана] паспорт, его задержали, он провел сутки в аэропорту, а сегодня его посадили в самолет и отправили за его же счет обратно. При этом никаких объяснений не дали, причины мы не знаем», — заявил Гребенщиков.

По словам музыканта, этот концерт группа посвящает флейтисту, хотя даже не знает, где он сейчас находится. «Но знаем, что в такой ситуации в ближайшее время может оказаться любой из нас и из вас», — добавил Гребенщиков.

Композитор и музыкант Брайан Финнеган родился в 1969 году в городе Арма в Северной Ирландии. В 2007 году он принял участие в проекте Гребенщикова «Аквариум International», а уже в 2009 начал играть на флейте в основном составе группы. Финнеган является гражданином Великобритании.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить