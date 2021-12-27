Флейтиста «Аквариума» не впустили в Россию

Флейтиста группы «Аквариум» Брайана Финнегана не впустили в Россию. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на слова Бориса Гребенщикова во время концерта в Москве.

«Вчера на границе забрали его [Финнегана] паспорт, его задержали, он провел сутки в аэропорту, а сегодня его посадили в самолет и отправили за его же счет обратно. При этом никаких объяснений не дали, причины мы не знаем», — заявил Гребенщиков.

По словам музыканта, этот концерт группа посвящает флейтисту, хотя даже не знает, где он сейчас находится. «Но знаем, что в такой ситуации в ближайшее время может оказаться любой из нас и из вас», — добавил Гребенщиков.

Композитор и музыкант Брайан Финнеган родился в 1969 году в городе Арма в Северной Ирландии. В 2007 году он принял участие в проекте Гребенщикова «Аквариум International», а уже в 2009 начал играть на флейте в основном составе группы. Финнеган является гражданином Великобритании.