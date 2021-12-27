Гибель журналиста Просвирнина, видео в поддержку Хованского и другие новости дня

Умер основатель проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин. Он выпал из окна на Тверской улице в Москве.

В возрасте 58 лет умер канадский режиссер Жан-Марк Валле, снявший «Далласский клуб покупателей» и «Большую маленькую ложь». Причины смерти не сообщаются.

Главу карельского «Мемориала» (признан иноагентом) историка Юрия Дмитриева приговорили к 15 годам лишения свободы. В начале декабря с запросом об увеличении срока выступило гособвинение.

Мосгорсуд продлил арест журналиста Ивана Сафроноваl, обвиняемого в госизмене, до 7 апреля. Его защита планирует обжаловать решение суда.

Блогеры и друзья Юрия Хованского записали видео в его поддержку. Они попросили зрителей подписать соответствующую петицию.

Журналист Русской службы Би-би-си Андрей Захаров, признанный Минюстом иностранным агентом, уехал из России. Свое решение о переезде в Лондон он объяснил «беспрецедентной» слежкой.

В Москве до конца 2024 года планируют построить 27 станций метро. В ближайшее время на юге-востоке города начнется строительство Бирюлевской линии.

С 1 января 2022 года в Петербурге общественные туалеты станут бесплатными. Затраты на их эксплуатацию будут возмещаться за счет бюджета города.

Средняя стоимость поездки в московском такси относительно ноября выросла на 14%, а по сравнению с прошлым декабрем рост составил 24%. Эксперты говорят, что так агрегаторы хотят «поправить экономику», а в самих компаниях удорожание объясняют непогодой.

Поставщики вина предупредили о риске уничтожения продукции на 15 млрд рублей. Они сообщают, что виной тому — отмена моратория на действие нового закона, регулирующего сферу виноделия.

Фрэнк Оушен представил новый трек. Он длится почти 9 минут, за счет грубого стиля записи напоминает демо, а длинные куплеты музыканта напоминают фристайл.

«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом в эпоху пандемии — его сборы во всем мире превысили 1 млрд долларов. Картине удалось достичь такого результата за 12 дней — быстрее эту сумму набрали лишь две последние части «Мстителей».