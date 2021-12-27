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Instagram заблокировал аккаунт телеканала «Крым 24»

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:41

Социальная сеть Instagram заблокировала страницу телеканала «Крым 24». Об этом вещатель сообщил в своем телеграм-канале.

«Instagram снова заблокировал наш аккаунт @crimea24tv по непонятным причинам. На письма техподдержка так и не ответила. Санта Клаус и его олени нам не помогли. То хакеры, то блокировки… Но „Крым 24“ не сдается», — сказано в заявлении телеканала.

Вещатель отметил, что в настоящее время специалисты занимаются восстановлением доступа к основной площадке. На время блокировки был создан резервный аккаунт.

Ранее страничка телеканала была частично заблокирована в Instagram. При попытке написать слово или поставить хештег, соцсеть выдавала сообщение о блокировке и отменяла публикацию поста.

24 ноября 2021 года Роскомнадзор заявил, что с 2020 года был зафиксирован 51 факт цензуры российских СМИ зарубежными соцсетями. Среди них — «Крым 24», Sputnik, RT, Anna News и другие.

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