Блогеры записали видео в поддержку Юрия Хованского

Они заявили, что Хованский исполнил песню про «Норд-Ост», из‑за которой его обвиняют в оправдании терроризма, в 2012 году, на стриме перед несколькими людьми. «Широкая аудитория никогда бы не узнала о ее существовании, если бы эту песню намеренно не предали огласке спустя девять лет», — отметил Джарахов.

Блогеры и друзья Юрия Хованского , который в настоящее время находится в СИЗО , записали видео в его поддержку.

В конце видеообращения блогеры попросили зрителей подписать петицию в защиту Хованского на сайте Change.org. На момент написания заметки ее подписали более 31 тыс. человек.

Юрий Хованский находится в СИЗО с июня. Его задержали по обвинению в оправдании терроризма за песню, в которой есть слова «„Норд-Ост“ — это было ******* [офигенно], сколько русских детей убили». Блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

Хованский утверждает, что исполнил эту песню в 2012 году на стриме Андрея Нифедова. По словам знакомого Хованского, блогера Дмитрия Ларина, «на стриме было 30 человек, и те какие‑то фашисты». Он говорит, что Хованский спел эту песню, «чтобы потроллить их».

Части 2 статьи 205.2 УК, по которой судят блогера, тогда не существовало, она появилась лишь в 2016 году. Следствие настаивает, что Хованский исполнил композицию в 2018-м. Как утверждает Ларин, данные о 2018 годе появились в деле после допроса Андрея Нифедова.

Сам Нифедов, по данным Baza, по меньшей мере четыре раза менял показания. Причем на втором допросе он заявил, что Хованский исполнил песню в 2013-м, однако в последний раз он окончательно отказался от этой версии, сказав, что композиция прозвучала на конференции в скайпе в августе 2018 года.

Недавно в СМИ появилась информация, что двое из троих свидетелей по делу раньше могли работать оперативниками МВД.

21 декабря Хованский пожаловался ЕСПЧ на незаконность его помещения под стражу, на длительность ареста, неоформленное задержание в СК в ночь с 8 на 9 июня (после обыска и до оформления соответствующего протокола), а также на то, что его жалобы на законность нахождения в СИЗО не рассматривались безотлагательно, как того требует пункт 4 статьи 5 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод». 26 декабря следствие попросило заменить Юрию Хованскому арест на запрет определенных действий.