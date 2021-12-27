перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Гибель журналиста Просвирнина, видео в поддержку Хованского и другие новости дня
20:39 дайджест
Instagram заблокировал аккаунт телеканала «Крым 24» 19:41
Юрий Хованский/YouTube
Блогеры записали видео в поддержку Юрия Хованского 18:48
«Авито» покажет новогодний мини-сериал с Джараховым, Галич и Понасенковым в главных ролях 18:18
Открытие филиала «Ельцин-центра» в Москве перенесли на вторую половину 2022 года 18:15
Умер основатель проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин. Он выпал из окна в центре Москвы 18:00
Александр Невский отписался от Дуэйна Джонсона из‑за рекламы алкоголя 17:54
Vadim Sazanovich/Wikimedia
В Беларуси представили проект изменений в Конституцию 16:59
В Москве построят 27 станций метро к 2025 году 16:49
Университет Джонса Хопкинса показал действие вакцин против коронавируса на примере «Один дома» 16:46
Поставщики вина предупредили о риске уничтожения продукции на 15 млрд рублей 16:22
Журналист Би-би-си Андрей Захаров, признанный иноагентом, уехал из России из‑за слежки 16:06
Andrey Illarionov/Flickr
В Петербурге общественные туалеты станут бесплатными с 1 января 15:49
Россиянина приговорили к 11 годам колонии в Беларуси по делу о разжигании социальной вражды 15:23
Артур Чапарян запустил сервис What2Watch с рекомендациями видео 15:18
Суд продлил арест журналиста Ивана Сафронова до апреля 14:57
Центробанк опроверг информацию о планах усилить контроль за переводами физических лиц Обновлено в 14:52
МТС запустила образовательную программу по концертному промоушену для школьников и студентов 14:22
Agence Olloweb/Unsplash
«Яндекс.Дзен» подвел итоги года и поделился планами на будущее 13:59
Историку Юрию Дмитриеву ужесточили приговор до 15 лет колонии 13:44
Отключить рекламу

Блогеры записали видео в поддержку Юрия Хованского

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:48

Блогеры и друзья Юрия Хованского, который в настоящее время находится в СИЗО, записали видео в его поддержку.

В ролике снялись Мария Нелюбова, Николай Соболев, Руслан Усачев, Эльдар Джарахов, Илья Шабельников, Слава КПСС, Руслан Соколовский, Илья Мэддисон, Дмитрий Ларин и многие другие.

Они заявили, что Хованский исполнил песню про «Норд-Ост», из‑за которой его обвиняют в оправдании терроризма, в 2012 году, на стриме перед несколькими людьми. «Широкая аудитория никогда бы не узнала о ее существовании, если бы эту песню намеренно не предали огласке спустя девять лет», — отметил Джарахов.

В конце видеообращения блогеры попросили зрителей подписать петицию в защиту Хованского на сайте Change.org. На момент написания заметки ее подписали более 31 тыс. человек.

Юрий Хованский находится в СИЗО с июня. Его задержали по обвинению в оправдании терроризма за песню, в которой есть слова «„Норд-Ост“ — это было ******* [офигенно], сколько русских детей убили». Блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

Хованский утверждает, что исполнил эту песню в 2012 году на стриме Андрея Нифедова. По словам знакомого Хованского, блогера Дмитрия Ларина, «на стриме было 30 человек, и те какие‑то фашисты». Он говорит, что Хованский спел эту песню, «чтобы потроллить их».

Части 2 статьи 205.2 УК, по которой судят блогера, тогда не существовало, она появилась лишь в 2016 году. Следствие настаивает, что Хованский исполнил композицию в 2018-м. Как утверждает Ларин, данные о 2018 годе появились в деле после допроса Андрея Нифедова.

Сам Нифедов, по данным Baza, по меньшей мере четыре раза менял показания. Причем на втором допросе он заявил, что Хованский исполнил песню в 2013-м, однако в последний раз он окончательно отказался от этой версии, сказав, что композиция прозвучала на конференции в скайпе в августе 2018 года.

Недавно в СМИ появилась информация, что двое из троих свидетелей по делу раньше могли работать оперативниками МВД.

21 декабря Хованский пожаловался ЕСПЧ на незаконность его помещения под стражу, на длительность ареста, неоформленное задержание в СК в ночь с 8 на 9 июня (после обыска и до оформления соответствующего протокола), а также на то, что его жалобы на законность нахождения в СИЗО не рассматривались безотлагательно, как того требует пункт 4 статьи 5 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод». 26 декабря следствие попросило заменить Юрию Хованскому арест на запрет определенных действий.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо

Другие материалы по темам

Теги
ФСИН
КПСС
МВД
ЕСПЧ
Люди
Юрий Хованский
Дмитрий Ларин
Эльдар Джарахов
Николай Соболев
Руслан Усачев
Илья Шабельников
Руслан Соколовский
Илья Мэддисон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить