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Открытие филиала «Ельцин-центра» в Москве перенесли на вторую половину 2022 года

Денис Ламехов
Сегодня в 18:15

Фонд «Президентский центр Б.Н.Ельцина» переносит открытие филиала «Ельцин-центра» в Москве на второе полугодие 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Музей начнет работу в усадьбе Долгоруковых-Бобринских после окончания ее реставрации. Открытие центра переносилось трижды — это происходило из‑за сложностей с проектом реконструкции объекта. В январе исполнительный директор фонда Александр Дроздов сообщал о намерении запустить работу филиала в декабре 2021 года.

«Ельцин-центр» открылся в Екатеринбурге 25 ноября 2015 года. Его ядро — Музей первого президента России Бориса Ельцина. В нем собраны десятки тысяч документов, фотографий и более 130 записей интервью с экс-главой государства.

Центр множество раз сталкивался с критикой и попытками ограничить его работу. В ноябре 2020 года депутаты от КПРФ Валерий Рашкин, Денис Парфенов и Ольга Алимова вносили в Госдуму законопроект, предлагавший исключить возможность открытия его филиала в столице.

В октябре 2021 года вокалист «Агаты Кристи» Вадим Самойлов резко высказался против либералов, представителей ЛГБТ и «Ельцин-центра», на сцене которого он находился. Музей разорвал отношения с организаторами концерта. «Надеемся никогда более не видеть Самойлова в стенах „Ельцин-центра“», — заявили в пресс-службе.

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ИТАР-ТАСС
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