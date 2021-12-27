В Беларуси представили проект изменений в Конституцию

В Беларуси обнародован проект изменений и дополнений в Конституцию для всенародного обсуждения. Об этом сообщает агентство БелТА.

Отзывы граждан о документе будут направлены в Национальный центр правовой информации. Документ предлагает следующие поправки:

Запретить финансирование выборов в республике иностранными государствами, гражданами и организациями.

Запретить одному и тому же лицу занимать пост президента республики более двух сроков. Изменения начнут действовать со дня вступления в должность нового президента.

Сделать Всебелорусское народное собрание (изначально создавалось как особая форма народовластия. — Прим. ред.) высшим представительным органом. Оно будет смещать президента страны в случае нарушения им Конституции или совершения государственной измены. Собрание вправе ввести чрезвычайное или военное положение в случае бездействия президента. Также оно по предложению президента будет принимать решение о направлении военнослужащих за пределы страны. Собрание «дает предварительное согласие президенту на назначение на должность премьер-министра».

Избирать председателя и членов ЦИК на пять лет. Они будут освобождаться от должностей Всебелорусским народным собранием.

Исключить возможность военной агрессии с территории республики.

Дать президенту Беларуси право по истечении срока полномочий стать пожизненным членом верхней палаты парламента.

Увеличить срок полномочий парламента Беларуси до пяти лет (сейчас этот период составляет 4 года. – Прим. ред.). Полномочия могут быть продлены только в случае войны.

Сделать обязательным ежегодное информирование Всебелорусского народного собрания о выполнении программы социально-экономического развития страны.

В конце ноября 2020 года президент страны Александр Лукашенко заявил, что не будет президентом, когда в Беларуси будет принята новая Конституция. «Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — сказал он.

Также Лукашенко говорил, что готов поделиться властными полномочиями — но через конституционный процесс, «а не через улицу».