Университет Джонса Хопкинса показал действие вакцин против коронавируса на примере «Один дома»

Университет Джонса Хопкинса, который во время пандемии стал одним из основных источников статистики по COVID-19, опубликовал в соцсетях отрывок из фильма «Один дома». На его примере учебное заведение продемонстрировало принцип работы вакцин против коронавируса.

Сотрудники университета взяли момент из картины, в которой Кевин МакКалистер сбрасывает привязанные на веревки банки с краской. Обе прилетают точно в лоб грабителям. В новой версии в качестве вакцины и ее бустера выступили две банки, а штаммы «Дельта» и «Омикрон» — в роли злодеев, проникших в дом.