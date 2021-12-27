перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Открытие филиала Ельцин-центра в Москве перенесли на вторую половину 2022 года 18:15
СМИ: умер основатель проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин. Он выпал из окна в центре Москвы 18:00
Александр Невский отписался от Дуэйна Джонсона из‑за рекламы алкоголя 17:54
Vadim Sazanovich/Wikimedia
В Беларуси представили проект изменений в Конституцию 16:59
В Москве построят 27 станций метро к 2025 году 16:49
Университет Джонса Хопкинса показал действие вакцин против коронавируса на примере «Один дома» 16:46
Поставщики вина предупредили о риске уничтожения продукции на 15 млрд рублей 16:22
Журналист Би-би-си Андрей Захаров, признанный иноагентом, уехал из России из‑за слежки 16:06
Andrey Illarionov/Flickr
В Петербурге общественные туалеты станут бесплатными с 1 января 15:49
Россиянина приговорили к 11 годам колонии в Беларуси по делу о разжигании социальной вражды 15:23
Артур Чапарян запустил сервис What2Watch с рекомендациями видео 15:18
Суд продлил арест журналиста Ивана Сафронова до апреля 14:57
Центробанк опроверг информацию о планах усилить контроль за переводами физических лиц Обновлено в 14:52
МТС запустила образовательную программу по концертному промоушену для школьников и студентов 14:22
Agence Olloweb/Unsplash
«Яндекс.Дзен» подвел итоги года и поделился планами на будущее 13:59
Историку Юрию Дмитриеву ужесточили приговор до 15 лет колонии 13:44
РБК: Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года 12:51
Новая часть «Человека-паука» собрала более 1 млрд долларов — это лучший результат за время пандемии 11:55
За сутки в России выявили 23 210 случаев COVID-19 11:37
Фрэнк Оушен представил новый трек. Он длится почти 9 минут, записан живьем и напоминает фристайл 11:20
Отключить рекламу

В Москве построят 27 станций метро к 2025 году

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:49

До конца 2024 года в Москве планируют завершить строительство 27 станций метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, в городе продолжится работа над строительством 40-километровой Троицкой линии, которая дойдет до города Троицка. Ее центральный участок, от «ЗИЛа» до «Коммунарки» с 11 станциями из 17, должен быть готов уже в 2024 году.

Бочкарев рассказал, что на юго-востоке Москвы начнется строительство Бирюлевской линии. «Впереди серьезная работа на направлении от Шелепихи до Рублево-Архангельского, линии, которая в полтора раза сократит время пути по городу для жителей районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники», — добавил он.

Пресс-служба градостроительной политики также отметила, что строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется завершить в 2022 году.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
Люди
Андрей Бочкарев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить