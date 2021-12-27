В Москве построят 27 станций метро к 2025 году

До конца 2024 года в Москве планируют завершить строительство 27 станций метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, в городе продолжится работа над строительством 40-километровой Троицкой линии, которая дойдет до города Троицка. Ее центральный участок, от «ЗИЛа» до «Коммунарки» с 11 станциями из 17, должен быть готов уже в 2024 году.

Бочкарев рассказал, что на юго-востоке Москвы начнется строительство Бирюлевской линии. «Впереди серьезная работа на направлении от Шелепихи до Рублево-Архангельского, линии, которая в полтора раза сократит время пути по городу для жителей районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники», — добавил он.

Пресс-служба градостроительной политики также отметила, что строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется завершить в 2022 году.