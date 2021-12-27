Журналист Би-би-си Андрей Захаров, признанный иноагентом, уехал из России из‑за слежки

Журналист Русской службы Би-би-си Андрей Захаров, признанный Минюстом иностранным агентом, уехал из России. Свое решение он объяснил беспрецедентной слежкой.

Об своем переезде в Лондон Захаров объявил в видео, посвященном жизни людей со статусом иноагента в России.

«Пока непонятно, с чем была связана слежка: с тем, что меня признали иноагентом, или, возможно, с материалом про хакеров из группы Evil Corp, который я делал вместе с британскими коллегами», — заявил он.