В Петербурге общественные туалеты станут бесплатными с 1 января

Общественные туалеты в Петербурге станут бесплатными для посетителей с 1 января 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

В туалетах будет находиться дежурный персонал Водоканала для оказания помощи маломобильным группам населения. Помимо этого, они позволят исключить риск вандализма и порчи имущества.

Всего бесплатным станет 651 общественный туалет. Затраты на их эксплуатацию будут возмещаться за счет бюджета города.

В настоящее время плата за посещение туалета составляет 30 рублей. Бесплатно им могут воспользоваться льготные категории граждан.