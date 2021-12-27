«Яндекс.Дзен» подвел итоги года и поделился планами на будущее

«Яндекс.Дзен» поделился с «Афишей Daily» итогами за год и рассказал, как блог-платформа будет развиваться в следующем году.
В рейтинг самых быстрорастущих блогеров на площадке попали ландшафтный и интерьерный дизайнер Шебби-Шик и кулинарные блогеры Sadfman и Евгения Полевская. За последний год они увеличили количество своих подписчиков в несколько раз.
Среди самых успешных видеоблогеров — паркурщик Кирилл Колесников, автоблогер Настя Туман и тренер по акробатике Роман Дорохин. В топе по просмотрам — ролик от Sadfman с приготовлениями к празднику, видео о красоте и силе от Travelmaniac, а также история о том, как не сдаваться, от Андрея Шмонова.
Статистика за этот год и планы на 2022-й
- Ежедневно «Дзеном» пользуются почти 22 млн человек, а количество активных блогеров выросло до 50 тыс. За полгода участия в программах поддержки блогеры заработали 150 млн рублей.
- «Дзен» выплатил создателям контента 2 млрд рублей, а в следующем году собирается удвоить сумму — до 4 млрд рублей. Большая часть денег пойдет блогерам и медиа, которые активно работают со своими подписчиками.
- Количество роликов в «Дзене» увеличилось в пять раз. Пользователи тратят на видео в полтора раза больше времени, чем на статьи.
- Карточки из подписок пользователи лайкают в три раза чаще и на 30% чаще на них переходят. За последний год подписок в «Дзене» стало в два раза больше.
- Пользователи, которые подписались на канал блогера, увидят в ленте контент, который раньше не рекомендовался: например, материалы с яркой эмоциональной окраской. А блогеры, которые пишут и снимают локальный контент, смогут выйти на аудиторию всей страны.
Годовую статистику и планы на будущее в подробной форме руководители платформы рассказали 24 декабря на «Дзен-пятнице».