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«Яндекс.Дзен» подвел итоги года и поделился планами на будущее

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:59

«Яндекс.Дзен» поделился с «Афишей Daily» итогами за год и рассказал, как блог-платформа будет развиваться в следующем году.

В рейтинг самых быстрорастущих блогеров на площадке попали ландшафтный и интерьерный дизайнер Шебби-Шик и кулинарные блогеры Sadfman и Евгения Полевская. За последний год они увеличили количество своих подписчиков в несколько раз.

Среди самых успешных видеоблогеров — паркурщик Кирилл Колесников, автоблогер Настя Туман и тренер по акробатике Роман Дорохин. В топе по просмотрам — ролик от Sadfman с приготовлениями к празднику, видео о красоте и силе от Travelmaniac, а также история о том, как не сдаваться, от Андрея Шмонова.

Статистика за этот год и планы на 2022-й


  • Ежедневно «Дзеном» пользуются почти 22 млн человек, а количество активных блогеров выросло до 50 тыс. За полгода участия в программах поддержки блогеры заработали 150 млн рублей.
  • «Дзен» выплатил создателям контента 2 млрд рублей, а в следующем году собирается удвоить сумму — до 4 млрд рублей. Большая часть денег пойдет блогерам и медиа, которые активно работают со своими подписчиками.
  • Количество роликов в «Дзене» увеличилось в пять раз. Пользователи тратят на видео в полтора раза больше времени, чем на статьи.
  • Карточки из подписок пользователи лайкают в три раза чаще и на 30% чаще на них переходят. За последний год подписок в «Дзене» стало в два раза больше.
  • Пользователи, которые подписались на канал блогера, увидят в ленте контент, который раньше не рекомендовался: например, материалы с яркой эмоциональной окраской. А блогеры, которые пишут и снимают локальный контент, смогут выйти на аудиторию всей страны.
© Пресс-материалы

Годовую статистику и планы на будущее в подробной форме руководители платформы рассказали 24 декабря на «Дзен-пятнице».

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