«Яндекс.Дзен» подвел итоги года и поделился планами на будущее

«Яндекс.Дзен» поделился с «Афишей Daily» итогами за год и рассказал, как блог-платформа будет развиваться в следующем году.

В рейтинг самых быстрорастущих блогеров на площадке попали ландшафтный и интерьерный дизайнер Шебби-Шик и кулинарные блогеры Sadfman и Евгения Полевская. За последний год они увеличили количество своих подписчиков в несколько раз.

Среди самых успешных видеоблогеров — паркурщик Кирилл Колесников, автоблогер Настя Туман и тренер по акробатике Роман Дорохин. В топе по просмотрам — ролик от Sadfman с приготовлениями к празднику, видео о красоте и силе от Travelmaniac, а также история о том, как не сдаваться, от Андрея Шмонова.

Статистика за этот год и планы на 2022-й