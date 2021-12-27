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РБК: Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:51

Летом в Кремле начали обсуждать сценарий президентских выборов в 2024 году. Об этом РБК сообщили два источника, знакомые с вопросом.

Собеседники издания рассказали, что на совещаниях, где затрагивали этот вопрос, рассматривалась кампания Владимира Путина. «Обсуждается кампания с определенным кандидатом. Иных вариантов [на данный момент] нет», — подчеркнул один из них.

О том, что Путин решил принять участие в выборах, в Кремле не говорили. Источники заявили, что сейчас нет ясности, готовится ли базовый сценарий выдвижения на выборы действующего президента или же в администрации президента есть понимание на этот счет. Один из них отметил, что Кремль поставил задачу проанализировать сентябрьские выборы в Госдуму, чтобы не повторять ошибок и использовать лучшие практики во время выборов президента.

РБК пишет, что стратегию президентской кампании обсуждали в середине декабря на семинаре в мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье. В нем принимали участие руководство внутриполитического блока Кремля, сотрудники управлений по внутренней политике, общественным проектам и обеспечению деятельности Госсовета и представители «Единой России».

В качестве возможной стратегии там выдвигалась преемственность курса, а в качестве главной задачи президентских выборов было названо обеспечение легитимности. Однако фамилия потенциального кандидата не прозвучала, уверяют источники.

На форуме «Россия зовет!» в конце ноября Путин заявил, что пока что не принял решения насчет участия в предстоящих президентских выборах, и подчеркнул, что наличие у него такого права «стабилизирует внутриполитическую ситуацию».

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