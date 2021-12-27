перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Новая часть «Человека-паука» собрала более 1 млрд долларов — это лучший результат во время пандемии 11:55
За сутки в России выявили 23 210 случаев COVID-19 11:37
Фрэнк Оушен представил новый трек. Он длится почти 9 минут, записан живьем и напоминает фристайл 11:20
Средняя поездка в такси в Москве за год подорожала почти на 25% 11:12
The Hollywood Reporter/YouTube
Умер режиссер «Далласского клуба покупателей» Жан-Марк Валле 9:59
РБК: Центробанк начнет запрашивать у банков данные о переводах между физическими лицами 9:57
Умер актер дубляжа Андрей Ярославцев. Он озвучивал Дамблдора и Оптимуса Прайма 8:45
Из московского «Метрополиса» эвакуировали людей. СМИ пишут, что один из посетителей достал гранату Вчера в 20:47
Гильермо дель Торо больше не будет участвовать в разработке видеоигр Вчера в 20:36
«Зенит» обсудит с болельщиками ситуацию с Fan ID Вчера в 19:38
Хакеры поддержали Gulagu.net, RT высмеял «новую этику» и другие новости дня
Вчера в 18:55 дайджест
Следствие попросило заменить Хованскому арест на запрет определенных действий Вчера в 18:49
RT высмеял толерантность в рождественском видео. В соцсетях возмутились Вчера в 17:49
Роднянский составил личный список важнейших российских фильмов 2021 года Вчера в 16:49
Владимир Путин будет в новогоднюю ночь смотреть свое поздравление россиянам Вчера в 16:16
Песков: «Новую газету» «забыли» пригласить на пресс-конференцию Путина Вчера в 16:01
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
У Рижского вокзала появится пешеходная площадь и трамваи Вчера в 15:43
Правительство направит 140 млрд рублей на создание ускорителя частиц периметром более километра Вчера в 14:51
Член СПЧ призвал приостановить обучение девятилетней студентки МГУ Вчера в 14:38
Райан Рейнолдс сделал презентацию из первых кадров мюзикла по «Рождественской песне» Вчера в 13:50
Отключить рекламу

Фрэнк Оушен представил новый трек. Он длится почти 9 минут, записан живьем и напоминает фристайл

Денис Ламехов
Сегодня в 11:20

Американский певец и композитор Фрэнк Оушен выпустил новый безымянный трек. Он представил его в выпуске своего радиошоу Blonded Radio на Apple Music.

Композиция записана летом 2020 года — рэпер читает текст под фортепиано, на котором ему аккомпанирует американский музыкант Кори Генри. Сам трек длится почти 9 минут и грубым звучанием напоминает демо-запись — а долгие куплеты Оушена напоминают фристайл. Рэпер рассказал, что песня была записана с одного дубля.

Трек не появился на музыкальных сервисах и сейчас доступен в записи, сделанной одним из слушателей шоу Оушена.

Сам выпуск Blonded Radio был посвящен разговору с голландским спортсменом Вимом Хофом, известным как «Ледяной человек». Он способен переносить крайне низкие температуры за счет физической подготовки и духовных практик, включая медитацию. Оушен обсудил с Хофом его навыки, а также затронул тему переживания горя — в 2020 году музыкант потерял младшего брата в автокатастрофе.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Люди
Фрэнк Оушен
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить