Фрэнк Оушен представил новый трек. Он длится почти 9 минут, записан живьем и напоминает фристайл

Американский певец и композитор Фрэнк Оушен выпустил новый безымянный трек. Он представил его в выпуске своего радиошоу Blonded Radio на Apple Music.

Композиция записана летом 2020 года — рэпер читает текст под фортепиано, на котором ему аккомпанирует американский музыкант Кори Генри. Сам трек длится почти 9 минут и грубым звучанием напоминает демо-запись — а долгие куплеты Оушена напоминают фристайл. Рэпер рассказал, что песня была записана с одного дубля.