Фрэнк Оушен представил новый трек. Он длится почти 9 минут, записан живьем и напоминает фристайл

Американский певец и композитор Фрэнк Оушен выпустил новый безымянный трек. Он представил его в выпуске своего радиошоу Blonded Radio на Apple Music.
Композиция записана летом 2020 года — рэпер читает текст под фортепиано, на котором ему аккомпанирует американский музыкант Кори Генри. Сам трек длится почти 9 минут и грубым звучанием напоминает демо-запись — а долгие куплеты Оушена напоминают фристайл. Рэпер рассказал, что песня была записана с одного дубля.
Трек не появился на музыкальных сервисах и сейчас доступен в записи, сделанной одним из слушателей шоу Оушена.
Сам выпуск Blonded Radio был посвящен разговору с голландским спортсменом Вимом Хофом, известным как «Ледяной человек». Он способен переносить крайне низкие температуры за счет физической подготовки и духовных практик, включая медитацию. Оушен обсудил с Хофом его навыки, а также затронул тему переживания горя — в 2020 году музыкант потерял младшего брата в автокатастрофе.