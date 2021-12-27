Умер режиссер «Далласского клуба покупателей» Жан-Марк Валле

Валле ушел из жизни у себя дома под Квебеком.

В возрасте 58 лет умер канадский режиссер Жан-Марк Валле, снявший «Далласский клуб покупателей» и «Большую маленькую ложь». Причины смерти не известны, пишет Variety.

В 2013 году Жан-Марк Валле снял «Далласский клуб покупателей», который принес ему и исполнителям главных ролей — Мэттью МакКонахи и Джареду Лето — номинации и статуэтки премии «Оскар».

В следующем году Валле снял фильм «Дикая» с Риз Уизерспун в главной роли, основанный на мемуарах бывшей героиновой наркоманке, которая отправляется в путешествие, чтобы найти себя. Он также работал над «Разрушением» с Джейком Джилленхоллом.

Валле продолжал работать с Уизерспуном над сериалом для HBO «Большая маленькая ложь», за который получил премию «Эмми». Следующим проектом режиссера и HBO стал мини-сериал «Острые предметы».