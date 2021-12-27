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РБК: Центробанк начнет запрашивать у банков данные о переводах между физическими лицами

Денис Ламехов
Сегодня в 9:57

Банк России будет контролировать все денежные переводы между гражданами. Регулятор отправил кредитным организациям новую форму отчетности, сообщает РБК.

По данным источников газеты, Центробанк будет запрашивать данные обо всех транзакциях от физлица к физлицу, в том числе с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, а также о трансграничных переводах и переводах через системы денежных переводов, например Western Union и Contact.

Банку России также будут доступны персональные данные отправителей и получателей средств, сумма перевода, а также его дата и время. Получение новой формы отчетности подтвердил собеседник в компании Qiwi. «ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам [от физлица к физлицу] по данной форме с 2022 года», — добавил он.

Запросы будут формироваться по всем переводам средств за конкретный период. В отдельных случаях Банк России может запрашивать данные по определенным картам или физическим лицам.

Сейчас в рамках проверок Центробанк может точечно запрашивать информацию по переводам между физлицами у любого банка, но конкретной формы отчетности ранее не существовало, говорит источник в Qiwi. Теперь банки де-факто будут обязаны предоставлять информацию обо всех p2p-операциях, добавил управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.

По данным Банка России, за девять месяцев 2021 года жители России перевели друг другу с помощью карт около 42,5 трлн руб. Основная доля транзакций приходится на Сбербанк.

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