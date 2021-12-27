Умер актер дубляжа Андрей Ярославцев. Он озвучивал Дамблдора и Оптимуса Прайма

Скончался актер дубляжа Андрей Ярославцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его коллегу Дмитрия Череватенко

По его информации, причиной смерти стал коронавирус. Ярославцеву было 64 года.

Актер родился в Москве в 1957 году. В 1978-м окончил Театральное училище имени Щукина, был принят в Театр имени Вахтангова, затем занялся озвучкой.

Всего Ярославцев озвучил более 200 фильмов. Его голосом говорят директор Хогвартса Альбус Дамблдор в «Гарри Поттере и узнике Азкабана», предводитель автоботов Оптимус Прайм в «Трансформерах», гном Гимли в последней части «Властелина колец».

Помимо этого голос актера можно услышать в фильмах «Зеленая миля», «Мальчишник в Вегасе», «Банды Нью-Йорка», «Лабиринт Фавна», «Беовульф», «Мстители» и в сериале «Офис».

Ярославцев также работал над видеоиграми Dota 2, Call of Duty 4: Modern Warfare, Fallout 3, World of Warcraft и другими.