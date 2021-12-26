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Хакеры поддержали Gulagu.net, RT высмеял «новую этику» и другие новости дня
18:55 дайджест
Следствие попросило заменить Хованскому арест на запрет определенных действий Обновлено в 18:49
RT высмеял толерантность в рождественском видео. В соцсетях возмутились 17:49
Роднянский составил личный список важнейших российских фильмов 2021 года 16:49
Владимир Путин будет в новогоднюю ночь смотреть свое поздравление россиянам 16:16
Песков: «Новую газету» «забыли» пригласить на пресс-конференцию Путина 16:01
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
У Рижского вокзала появится пешеходная площадь и трамваи 15:43
Правительство направит 140 млрд рублей на создание ускорителя частиц периметром более километра 14:51
Член СПЧ призвал приостановить обучение девятилетней студентки МГУ 14:38
Райан Рейнольдс сделал презентацию из первых кадров мюзикла по «Рождественской песне» 13:50
Кадр из фильма «Пятый элемент»
В России планируют выдавать электронные паспорта с 2023 года. Их запуск неоднократно откладывали 13:32
Авиакомпании отменили более 4500 рейсов из‑за распространения «Омикрон»-штамма 13:00
Умер Десмонд Туту — экс-глава англиканской церкви ЮАР и лауреат Нобелевской премии мира 12:56
В России выявили 23 721 новый случай коронавируса 11:39
Элитное шампанское подорожало сильнее акций крупных IT-компаний и биткоина 11:15
FX Networks/YouTube
Вышел трейлер третьего сезона «Атланты» с Дональдом Гловером 9:42
Сайт ФСИН перестал открываться после того, как Gulagu.net получил письмо от хакеров 9:01
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Дайджест

Хакеры поддержали Gulagu.net, RT высмеял «новую этику» и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 18:55

Следствие попросило отпустить Юрия Хованского из СИЗО. Заседание об изменении меры пресечения назначено на 29 декабря.

В России планируют выдавать электронные паспорта с 2023 года. Об их введении правительство говорит уже восемь лет, но запуск паспортов постоянно откладывают.

Хакеры устроили атаку на сайт ФСИН, выразив поддержку Gulagu.net, опубликовавшему свидетельства пыток в российских тюрьмах. Правозащитный проект призвал остановить атаку.

В Кейптауне в возрасте 90 лет умер Десмонд Туту — почетный архиепископ англиканской церкви ЮАР. В 1984 году он получил Нобелевскую премию мира за усилия в борьбе с апартеидом.

В России выявили 23 721 новый случай коронавируса — это минимальное значение с конца сентября. Из‑за распространения «Омикрон»-варианта авиакомпании по всему миру отменили более 4500 рейсов на время рождественских праздников.

Член СПЧ Александр Асмолов рекомендовал приостановить обучение в МГУ девятилетней Алисы Тепляковой. Он считает, что «подобный социально-педагогический эксперимент» может нарушить психическое развитие девочки.

Дмитрий Песков объяснил, почему на пресс-конференции Владимира Путина не было журналистов «Новой газеты». По его словам, организаторы «просто забыли» позвонить в редакцию, а потом «было уже поздно».

Спустя 25 лет к Рижскому вокзалу вновь пойдут трамваи! А еще там появится пешеходная площадь.

RT выпустил рождественский ролик, в котором высмеял толерантность и «новую этику». В сети мнения разделились — кто‑то назвал видео позорным, другие сочли его смелым и злободневным.

Александр Роднянский составил личный список важнейших российских фильмов 2021 года. В него попали «Капитан Волконогов бежал», «Нуучча», «На близком расстоянии» и «Блокадный дневник».

Райан Рейнолдс выложил проморолик с первыми кадрами и закулисными снимками из киномюзикла «Рождественская история». А Hulu опубликовал трейлер третьего сезона «Атланты» с Дональдом Гловером.

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