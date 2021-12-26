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RT высмеял толерантность в рождественском видео. В соцсетях возмутились

Семён Гудошников
Сегодня в 17:49

Российский телеканал RT выпустил рождественский ролик, в котором высмеял толерантность и «новую этику». Видео под названием «Как отметить Рождество толерантно: „отмена“ Санта-Клауса, гендерный снеговик и оскорбленные олени» появилось на ютьюб-канале русскоязычного отделения RT.

«RT представляет нетрадиционную инструкцию для празднования Рождества. В современных реалиях новой этики и культуры отмены праздновать такие консервативные события нужно прогрессивно», — с иронией сказано в описании к видео.

По мнению авторов этой «инструкции», чтобы толерантно отметить рождество, «мам и пап» нужно называть «родитель 1 и родитель 2», снеговику следует позволить самому определиться с гендером, надевать ободок в виде оленьих рожек нельзя — это «зооапроприация», а Санта-Клауса необходимо «отменить», поскольку он «белый, цисгендерный, токсично-позитивный мужчина».

Видео вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. В твиттере он был опубликован в официальном аккаунте российского МИДа. И под этим постом большинство комментаторов возмутились роликом.

Под роликом на ютьюбе, однако, нашлись те, кому задумка RT понравилась. «Восторг! Дожили, восторг вызывает еще совсем недавно норма поведения. Когда начнем восхищать тому, что белое-это белое, а любовь-это не только про секс?», — написал пользователь Georgtt1968 (орфография и пунктуация сохранены).

«Отличный ролик. Скажу детям, что Санта Клаус — угнетатель эльфов. Поэтому будем ждать Деда Мороза», — добавил юзер Влас Прогулкин. Lev Yak тоже похвалил ролик, а «западную культуру отмены» назвал «новым фашизмом».

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