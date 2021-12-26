RT высмеял толерантность в рождественском видео. В соцсетях возмутились

Российский телеканал RT выпустил рождественский ролик, в котором высмеял толерантность и «новую этику». Видео под названием «Как отметить Рождество толерантно: „отмена“ Санта-Клауса, гендерный снеговик и оскорбленные олени» появилось на ютьюб-канале русскоязычного отделения RT.

«RT представляет нетрадиционную инструкцию для празднования Рождества. В современных реалиях новой этики и культуры отмены праздновать такие консервативные события нужно прогрессивно», — с иронией сказано в описании к видео.

По мнению авторов этой «инструкции», чтобы толерантно отметить рождество, «мам и пап» нужно называть «родитель 1 и родитель 2», снеговику следует позволить самому определиться с гендером, надевать ободок в виде оленьих рожек нельзя — это «зооапроприация», а Санта-Клауса необходимо «отменить», поскольку он «белый, цисгендерный, токсично-позитивный мужчина».