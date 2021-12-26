Роднянский составил личный список важнейших российских фильмов 2021 года

Александр Роднянский назвал четыре важнейших отечественных фильма этого года. Списком картин, в который продюсер пообещал добавить новые позиции, он поделился в инстаграме. «Художественно яркие, тематически содержательные и релевантные глобальным контекстам» — по таким критериям Роднянских делал свой выбор. В подборке нет последовательности, а в создании двух фильмов, признался продюсер, он принимал участие, «но без них список неполон».

Роднянский рассказал про каждый фильм и поделился впечатлениями от их просмотра. «Капитан Волкогонов бежал» «Действие картины происходит в конкретном и страшном 1938 году, но в альтернативном Ленинграде с граффити Малевича, Филонова и Петрова-Водкина, летающими по небу дирижаблями и спецслужбистами в красных спортивных костюмах и черных бомберах. В рядах этих энкавэдэшников и начинаются чистки. Новый фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова — абсолютно особое, художественно смелое, прямо говорящее о полицейском беспределе и произволе власти произведение »

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«Нууча» «Снятая под продюсерским присмотром Бориса Хлебникова, драма Владимира Мункуева по произведению польского этнографа и революционера Вацлава Серошевского. В конце XIX века в якутскую семью, недавно потерявшую второго ребенка, подселяют русского каторжника, который начинает вести себя как хозяин и разрушать ее изнутри. „Нуучча“ — кино антиколониальное и впечатляющее » «На близком расстоянии» « Актер Григорий Добрыгин рассказывает, подобно южнокорейским „Паразитам“ и звягинцевской „Елене“, про классовое неравенство. Известная актриса Инга Гринер (Ксения Раппопорт) во время пика пандемии обнаруживает у себя на пороге потерявшего (якобы) сознание среднеазиатского курьера из доставки еды и решает продемонстрировать лучшие человеческие качества, приютив его у себя. Но даже сближаясь с мигрантом, актриса продолжает держать по отношению к нему социальную дистанцию, почти до самого финала…»

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