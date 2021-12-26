Роднянский составил личный список важнейших российских фильмов 2021 года

Александр Роднянский назвал четыре важнейших отечественных фильма этого года. Списком картин, в который продюсер пообещал добавить новые позиции, он поделился в инстаграме.
«Художественно яркие, тематически содержательные и релевантные глобальным контекстам» — по таким критериям Роднянских делал свой выбор. В подборке нет последовательности, а в создании двух фильмов, признался продюсер, он принимал участие, «но без них список неполон».
Роднянский рассказал про каждый фильм и поделился впечатлениями от их просмотра.
«Капитан Волкогонов бежал»
«Действие картины происходит в конкретном и страшном 1938 году, но в альтернативном Ленинграде с граффити Малевича, Филонова и Петрова-Водкина, летающими по небу дирижаблями и спецслужбистами в красных спортивных костюмах и черных бомберах. В рядах этих энкавэдэшников и начинаются чистки. Новый фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова — абсолютно особое, художественно смелое, прямо говорящее о полицейском беспределе и произволе власти произведение»
«Нууча»
«Снятая под продюсерским присмотром Бориса Хлебникова, драма Владимира Мункуева по произведению польского этнографа и революционера Вацлава Серошевского. В конце XIX века в якутскую семью, недавно потерявшую второго ребенка, подселяют русского каторжника, который начинает вести себя как хозяин и разрушать ее изнутри. „Нуучча“ — кино антиколониальное и впечатляющее»
«На близком расстоянии»
«Актер Григорий Добрыгин рассказывает, подобно южнокорейским „Паразитам“ и звягинцевской „Елене“, про классовое неравенство.
Известная актриса Инга Гринер (Ксения Раппопорт) во время пика пандемии обнаруживает у себя на пороге потерявшего (якобы) сознание среднеазиатского курьера из доставки еды и решает продемонстрировать лучшие человеческие качества, приютив его у себя. Но даже сближаясь с мигрантом, актриса продолжает держать по отношению к нему социальную дистанцию, почти до самого финала…»
«Блокадный дневник»
«Суровая драма выживания Андрея Зайцева про похоронившую мужа девушку, зимой бредущую сквозь блокадный Ленинград, чтобы повидаться с отцом. Чувство ужаса спрятано в белоснежной, практически монохромной атмосфере. Картина основана на воспоминаниях поэтессы Ольги Берггольц и других блокадников — в том числе Даниила Гранина»
Недавно Роднянский составил рейтинг 10 лучших сериалов, так же основываясь на своем представлении. Первое место заняло шоу «Это грех» о трех друзьях-геях, переехавших в Англию, второе — «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет в роли детектива полиции, а третье — второй сезон «Утреннего шоу».
В этом году Роднянский стал единственным представителем из России, которого Variety включил в список самых влиятельных людей в медиаиндустрии.