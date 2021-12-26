Владимир Путин будет в новогоднюю ночь смотреть свое поздравление россиянам

Владимир Путин будет встречать Новый год с близкими. Вместе они посмотрят поздравление президента. Об этом глава государства рассказал ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Путин отметил, что старается лично выбирать подарки близким, в том числе внукам. По словам президента, он «к сожалению не ходит по магазинам». «Но сейчас есть возможность другими способами что‑то выбрать, и я стараюсь это делать сам и надеюсь, что им это понравится», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что первые несколько дней нового года глава государства, вероятно, использует для отдыха. При этом рождественская неделя у Путина пройдет в частично рабочем режиме.