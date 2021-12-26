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У Рижского вокзала появится пешеходная площадь и трамваи

Семён Гудошников
Сегодня в 15:43

У Рижского вокзала построят пешеходную площадь. Работы будут проходить в рамках создания транспортно-пересадочного узла «Рижская», заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

К площади будет ходить трамвай — до нее продлят один из существующих маршрутов. Какой именно, не сообщается. Сейчас рядом с площадью ходят трамваи № 9 и № 50.

Чтобы разгрузить трафик с проспекта Мира в сторону МКАД будет построена дополнительная улично-дорожная сеть. А ряд маршрутов наземного транспорта изменят, добавил Бочкарев.

Кроме того, при создании ТПУ второй выход со станции «Рижская» Большой кольцевой линии интегрируют с конкорсом Московских центральных диаметров и вокзальным комплексом пассажирской магистрали Москва — Петербург. Через Проспект Мира проложат еще один пешеходный переход.

Когда именно планируется завершить работы, Бочкарев не уточнил.

Впервые трамвай пустили к Рижскому вокзалу еще в 1936 году. Затем линию продлили через проспект Мира к ВДНХ и Медведково. Однако в 1995 году линию решили разбить на две, а часть рельсов разобрали.

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