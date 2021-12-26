Следствие попросило отпустить Хованского из СИЗО

Следствие попросило изменить меру пресечения Юрию Хованскому, который находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма. Информация об этом появилась на сайте Куйбышевского районного суда Петербурга.

Юрист Павел Чиков добавил, что заседание суда об изменении условий ареста блогера состоится 29 декабря. Адвокат Хованского Александр Передрук подтвердил «Дождю»* информацию о ходатайстве следствия, но отметил, что сайт суда пока что ее единственный источник.

С чем связана инициатива следователя, неизвестно. В последний раз суд продлевал арест Хованского до 8 января.

Если суд согласится с доводами следствия, Хованского могут освободить под подписку о невыезде или отправить под домашний арест.

Юрий Хованский находится в СИЗО с июня. Его задержали по обвинению в оправдании терроризма за песню, в которой есть слова «„Норд-Ост“ — это было *** [офигенно], сколько русских детей убили». Блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

Хованский утверждает, что исполнил эту песню в 2012 году на стриме Андрея Нифедова. По словам знакомого Хованского, блогера Дмитрия Ларина, «на стриме было 30 человек, и те какие‑то фашисты». Он говорит, что Хованский спел эту песню, «чтобы потроллить их».

Части 2 статьи 205.2 УК, по которой судят блогера, тогда не существовало, она появилась лишь в 2016 году. Следствие настаивает, что Хованский исполнил композицию в 2018-м. Как утверждает Ларин, данные о 2018 годе появились в деле после допроса Андрея Нифедова.

Сам Нифедов, по данным Baza, по меньшей мере четыре раза менял показания. Причем на втором допросе он заявил, что Хованский исполнил песню в 2013-м, однако в последний раз он окончательно отказался от этой версии, сказав, что композиция прозвучала на конференции в скайпе в августе 2018 года.

Недавно в СМИ появилась информация, что двое из троих свидетелей по делу раньше могли работать оперативниками МВД.

21 декабря Хованский пожаловался ЕСПЧ на незаконность его помещения под стражу, на длительность ареста, неоформленное задержание в СК в ночь с 8 на 9 июня (после обыска и до оформления соответствующего протокола), а также на то, что его жалобы на законность нахождения в СИЗО не рассматривались безотлагательно, как того требует пункт 4 статьи 5 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

* «Дождь» признан Минюстом СМИ-иноагентом.