перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Следствие попросило отпустить Хованского из СИЗО 14:55
Правительство направит 140 млрд рублей на создание ускорителя частиц периметром более километра 14:51
Член СПЧ призвал приостановить обучение девятилетней студентки МГУ 14:38
Райан Рейнольдс сделал презентацию из первых кадров мюзикла по «Рождественской песне» 13:50
Кадр из фильма «Пятый элемент»
В России планируют выдавать электронные паспорта с 2023 года. Их запуск неоднократно откладывали 13:32
Авиакомпании отменили более 4500 рейсов из‑за распространения «Омикрон»-штамма 13:00
Умер Десмонд Туту — экс-глава англиканской церкви ЮАР и лауреат Нобелевской премии мира 12:56
В России выявили 23 721 новый случай коронавируса 11:39
Элитное шампанское подорожало сильнее акций крупных IT-компаний и биткоина 11:15
FX Networks/YouTube
Вышел трейлер третьего сезона «Атланты» с Дональдом Гловером 9:42
Сайт ФСИН перестал открываться после того, как Gulagu.net получил письмо от хакеров 9:01
Художник воссоздает обложки альбомов популярных артистов из деталей LEGO Вчера в 21:05
Участницы Pussy Riot Штейн и Алехина объявили голодовку после ареста из‑за картинок со свастикой Вчера в 20:12
Netflix назвал дату выхода второго сезона «Бриджертонов» Вчера в 19:27
NIAID/Wikimedia
Минздрав опроверг сообщения о случаях заражения «Омикрон»-штаммом внутри страны Вчера в 18:55
«Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайт «ОВД-Инфо»*, оставив только ссылки на его соцсети Вчера в 18:27
РКН заблокировал «ОВД-Инфо»*, умер писатель Лиханов и другие новости дня
Вчера в 18:21 дайджест
SLAVA MARLOW/YouTube
Slava Marlow выпустил новый трек «Миллион дорог» Вчера в 16:40
В Томске подожгли вторую «Ленту» за неделю. Покупатель устроил возгорание в отделе пиротехники Вчера в 16:32
Вышел тизер новогодней серии «Трудных подростков» Вчера в 15:30
Отключить рекламу

Следствие попросило отпустить Хованского из СИЗО

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:55

Следствие попросило изменить меру пресечения Юрию Хованскому, который находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма. Информация об этом появилась на сайте Куйбышевского районного суда Петербурга.

Юрист Павел Чиков добавил, что заседание суда об изменении условий ареста блогера состоится 29 декабря. Адвокат Хованского Александр Передрук подтвердил «Дождю»* информацию о ходатайстве следствия, но отметил, что сайт суда пока что ее единственный источник.

С чем связана инициатива следователя, неизвестно. В последний раз суд продлевал арест Хованского до 8 января.

Если суд согласится с доводами следствия, Хованского могут освободить под подписку о невыезде или отправить под домашний арест.

Юрий Хованский находится в СИЗО с июня. Его задержали по обвинению в оправдании терроризма за песню, в которой есть слова «„Норд-Ост“ — это было *** [офигенно], сколько русских детей убили». Блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

Хованский утверждает, что исполнил эту песню в 2012 году на стриме Андрея Нифедова. По словам знакомого Хованского, блогера Дмитрия Ларина, «на стриме было 30 человек, и те какие‑то фашисты». Он говорит, что Хованский спел эту песню, «чтобы потроллить их».

Части 2 статьи 205.2 УК, по которой судят блогера, тогда не существовало, она появилась лишь в 2016 году. Следствие настаивает, что Хованский исполнил композицию в 2018-м. Как утверждает Ларин, данные о 2018 годе появились в деле после допроса Андрея Нифедова.

Сам Нифедов, по данным Baza, по меньшей мере четыре раза менял показания. Причем на втором допросе он заявил, что Хованский исполнил песню в 2013-м, однако в последний раз он окончательно отказался от этой версии, сказав, что композиция прозвучала на конференции в скайпе в августе 2018 года.

Недавно в СМИ появилась информация, что двое из троих свидетелей по делу раньше могли работать оперативниками МВД.

21 декабря Хованский пожаловался ЕСПЧ на незаконность его помещения под стражу, на длительность ареста, неоформленное задержание в СК в ночь с 8 на 9 июня (после обыска и до оформления соответствующего протокола), а также на то, что его жалобы на законность нахождения в СИЗО не рассматривались безотлагательно, как того требует пункт 4 статьи 5 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

* «Дождь» признан Минюстом СМИ-иноагентом.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду

Другие материалы по темам

Теги
ФСИН
МВД
ЕСПЧ
Минюст РФ
Люди
Юрий Хованский
Дмитрий Ларин
Павел Чиков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить