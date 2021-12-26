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Член СПЧ призвал приостановить обучение девятилетней студентки МГУ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:38

Член СПЧ Александр Асмолов написал письмо с рекомендацией приостановить обучение в МГУ девятилетней Алисы Тепляковой. Он считает, что «подобный социально-педагогический эксперимент» может нарушить психическое и психофизиологическое развитие девочки. Его слова передает РИА «Новости».

«В целях обеспечения психологического здоровья ребенка и позитивного эмоционального климата в ее семье, предотвращения психотравматических последствий данного эксперимента, избежания риска буллинга в СМИ всех участников образовательного процесса, а также для соблюдения конвенции по правам ребенка, прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой», — говорится в письме Амирова.

Заявление Асмолов направил председателю СПЧ, уполномоченному по правам человека и уполномоченному по правам ребенка.

Алиса Теплякова получила диплом об окончании девяти классов в семь лет, а в восемь сдала ЕГЭ по русскому, математике, информатике и биологии, но ее баллов не хватило, чтобы поступить на бюджет в МГУ. Алису зачислили на платное отделение.

Отец несовершеннолетней студентки сопровождает ее на занятиях в вузе. Однако поведение Евгения Теплякова не раз вызывало возмущение однокурсников его дочери. Они жаловались на хамство в чате группы, а также некорректные комментарии в сообществах университета в соцсетях.

21 декабря отец девочки напал на заведующего кафедрой факультета психологии во время экзамена. В вузе рассказали, что мужчина «устроил скандал» после того, как его дочь дала неправильный ответ на вопрос по «Введению в психологию» и выбежала из аудитории до объявления результатов.

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