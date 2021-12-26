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В России планируют выдавать электронные паспорта с 2023 года. Их запуск неоднократно откладывали

Семён Гудошников
Сегодня в 13:32

Электронные паспорта планируют выдавать гражданам России с января 2023 года. Об этом в эфире радио «Милицейская волна» сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова, пишет ТАСС.

Сейчас МВД, Министерство цифрового развития и «заинтересованные государственные органы» прорабатывают требования по оформлению и выдаче электронных паспортов. Количество таких документов, по словам Казаковой, будет, прежде всего, зависеть от спроса россиян.

По прогнозам, на первоначальном этапе их будет оформлено не менее 100 тыс. Паспорта смогут добровольно получить граждане с 14 лет. Приоритетного порядка выдачи таких документов не предусмотрено. С юридической точки зрения электронные паспорта будут иметь такой же статус, как и бумажные.

Правительство начало обсуждать переход на электронные паспорта еще в 2013 году. В 2019-м россиянам показали их внешний вид и пообещали начать выпуск в 2020-м. В ноябре 2020-го в МВД заявили, что электронные паспорта будут выдавать в Москве с декабря 2021-го. А в ноябре 2021-го срок вновь отложили — до 2022-го, пообещав запуск электронных паспортов в трех регионах России, не уточнив их названия.

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