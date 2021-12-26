Райан Рейнольдс сделал презентацию из первых кадров мюзикла по «Рождественской песне»

Райан Рейнольдс выложил в соцсетях промо-ролик с первыми кадрами и закулисными снимками из мюзикла «Рождественская история». Фильм выйдет в конце 2022 года на Apple TV+.
Ролик начинается с рабочего стола на ноутбуке Рейнольдса. Актер открывает папку «Бостон» и запускает презентацию из фотографий, на которых можно увидеть Уилла Фаррелла и скриншоты из переписок с ним, где он требует вернуть деньги за бесплатный кофе.
Съемки мюзикла завершились в октябре. После них Рейнольдс объявил о «небольшом творческом отпуске от кинопроизводства» и выложил снимки со съемочной площадки.
«Рождественская история» переосмысляет «Рождественскую песню» Чарлза Диккенса. Режиссерами и сценаристами выступили Шон Андерс и Джон Моррис.