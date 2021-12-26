В Кейптауне в возрасте 90 лет умер архиепископ Десмонд Туту, получивший Нобелевскую премию мира за борьбу с апартеидом. Об этом говорится на сайте президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафоса.

«Смерть Десмонда Туту — еще одна печальная глава в прощании нашей нации с поколением выдающихся южноафриканцев, которые оставили нам освобожденную ЮАР. Десмонд Тут был патриотом, которому не было равных; принципиальный и прагматичный лидер, придавший смысл библейскому пониманию того, что вера без дел мертва», — сказал Рамафоса.

Десмонд Туту с 1954 по 1957 год работал учителем в школе недалеко от Йоханнесбурга. Он покинул эту должность в знак протеста против притеснения чернокожих учащихся. В 1958-м он поступил в англиканский колледж в Йоханнесбурге, по окончании которого получил сан священника и уехал в Англию продолжать обучение.

В 1966 году Туту получил степень магистра теологии в Королевском колледже Лондона, а затем вернулся в ЮАР, где стал преподавать в Федеральной теологической семинарии. Туту стал публично выступать против апартеида, из‑за конфликта с властями ему пришлось уехать в соседнее с ЮАР Королевство Лесото, а затем в Лондон.

В 1975 году он вернулся на родину и был назначен настоятелем Йоханнесбургского собора, став первым чернокожим африканцем, достигшим столь высокого положения в церковной иерархии. В 1980-м Туту возглавил делегацию, которая призвала премьер-министра ЮАР отменить политику апартеида.

В 1984 году он получил Нобелевскую премию мира за усилия в борьбе с расовой сегрегацией. Туту стал первым нобелевским лауреатом из ЮАР. Спустя два года он первым из темнокожих возглавил англиканскую церковь Южно-Африканской Республики.

После отмены апартеида и назначения президентом ЮАР Нельсона Манделы в 1994 году Туту возглавил Комиссию правды и примирения. В рамках нее жертвы апартеида смогли публично рассказать о пережитых притеснениях. Комиссия рассмотрела 7112 дел, в отношении 849 фигурантов было принято решение об амнистии.

В 1996 году Туту оставил пост главы англиканской церкви ЮАР, чтобы сосредоточиться на работе комиссии. Ему присвоили сан почетного архиепископа.