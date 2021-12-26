Авиакомпании отменили более 4500 рейсов из‑за распространения «Омикрон»-штамма

Авиакомпании отменили более 4500 рейсов во время рождественских праздников на фоне распространения штамма «Омикрон», пишет The Guardian.

По данным сайта FlightAware, 2175 рейсов по всему миру (около четверти из них приходятся на США) были отменены в канун Рождества, самый загруженный день в этот период. Еще 1779 рейсов отменили в праздничный день. 402 рейса планировались вылететь на следующий день, 26 декабря.

Основная часть отмененных рейсов принадлежит пяти авиакомпаниям: China Eastern отменила 474 самолета, Air China — 188. United отменила 177 рейсов, Air India — 160, Delta — 150.

Столь частую отмену полетов в авиакомпаниях объяснили тем, что перевозчики не смогли укомплектовать свои рейсы из‑за «Омикрон»-штамма. В United заявили, что новый вид вируса оказал «прямое влияние на летные экипажи и руководство».

Представители Delta добавили, что компания «исчерпала все свои возможности и ресурсы, включая изменение маршрута и замену самолетов и экипажей для выполнения запланированных полетов», перед отменой рейсов.

Авиакомпании призвали ослабить ограничения для вакцинированного персонала. Исполнительный директор Delta Эд Бастиан попросил главу Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сократить период самоизоляции для вакцинированных с десяти до пяти дней.