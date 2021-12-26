Вышел трейлер третьего сезона «Атланты» с Дональдом Гловером

После трехлетнего перерыва «Атланта» Дональда Гловера вернется на экраны. Первые две серии третьего сезона выйдут на телеканале FX 24 марта, а затем — на стриминге Hulu. А пока что создатели показали трейлер продолжения.

Почти все события нового сезона происходят в Европе, где Эрн, его двоюродный брат Альфред, Дариус и Ван колесят в ходе успешного турне и пытаются приспособиться к новой реальности и обретенному успеху, к которому они так стремились.