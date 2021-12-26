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Вышел трейлер третьего сезона «Атланты» с Дональдом Гловером

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:42

После трехлетнего перерыва «Атланта» Дональда Гловера вернется на экраны. Первые две серии третьего сезона выйдут на телеканале FX 24 марта, а затем — на стриминге Hulu. А пока что создатели показали трейлер продолжения.

Почти все события нового сезона происходят в Европе, где Эрн, его двоюродный брат Альфред, Дариус и Ван колесят в ходе успешного турне и пытаются приспособиться к новой реальности и обретенному успеху, к которому они так стремились.

Эрна вновь сыграет Дональд Гловер, Альфреда — Брайан Тайри Генри. Также в ролях: Лейкит Стэнфилд, Зази Битз, Крис Дэвис, Ар Джей Уокер и другие.

Изначально третий сезон сериала должен был выйти в 2021 году, однако в сентябре 2020-го съемки пришлось приостановить из‑за пандемии коронавируса. В итоге создатели сняли третий и четвертый сезоны одновременно.

В 2017 году за роль в «Атланте» Дональд Гловер получил «Эмми» и «Золотой глобус». В феврале этого года артист подписал восьмизначный контракт с Amazon Studios. В каких проектах стриминга он появится, пока неизвестно.

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