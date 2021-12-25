Художник воссоздает обложки альбомов популярных артистов. А в тиктоке он показывает процесс «сборки»

С начала декабря художник под ником Iconbrick выкладывает в своем инстаграме обложки альбомов популярных артистов, которые будто созданы из деталей LEGO. На его работы обратили внимание пользователи соцсетей. Последний его пост посвящен рождественской пластинке американской певицы Мэрайи Кэри «Merry Christmas». Именно в этом альбоме 1994 года впервые прозвучала песня «All I Want for Christmas Is You», которая недавно вновь заняла первое место в Billboard Hot 100 и стала рекордсменкой за всю историю чарта.

Меньше чем за месяц Iconbrick успел «собрать» 20 обложек и воссоздать визуал релизов The Weeknd, Дрейка, Кендрика Ламара, Фрэшка Оушена, Juice WRLD, Канье Уэста и многих других артистов. По свайпу вправо можно посмотреть оригинальное изображение и сравнить его с работой Iconbrick.