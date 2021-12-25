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Художник воссоздает обложки альбомов популярных артистов. А в тиктоке он показывает процесс «сборки»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:05

С начала декабря художник под ником Iconbrick выкладывает в своем инстаграме обложки альбомов популярных артистов, которые будто созданы из деталей LEGO. На его работы обратили внимание пользователи соцсетей.

Последний его пост посвящен рождественской пластинке американской певицы Мэрайи Кэри «Merry Christmas». Именно в этом альбоме 1994 года впервые прозвучала песня «All I Want for Christmas Is You», которая недавно вновь заняла первое место в Billboard Hot 100 и стала рекордсменкой за всю историю чарта.

Меньше чем за месяц Iconbrick успел «собрать» 20 обложек и воссоздать визуал релизов The Weeknd, Дрейка, Кендрика Ламара, Фрэшка Оушена, Juice WRLD, Канье Уэста и многих других артистов.

По свайпу вправо можно посмотреть оригинальное изображение и сравнить его с работой Iconbrick.

The Weeknd — «Starboy»
Дрейк — «Certified Lover Boy»
Дональд Гловер — «Awaken, My Love!»
Tyler, the Creator — «Flower Boy»
SZA — «Ctrl»
Мак Миллер — «Swimming»

У Iconbrick есть аккаунт в тиктоке, который набрал более 350 тыс. подписчиков и почти 4 млн лайков. Там художник показывает, как «собирает» чужие обложки. Делает он это не вручную, а в специальной программе: вместо настоящих деталек LEGO — 3D-модельки.

Посмотрите, как он создавал образ Абеля Тесфайе в «Starboy», беременных женщин в «Certified Lover Boy» и пчел в «Flower Boy».

@iconbrick

Starboy by @The Weeknd ##lego ##theweeknd ##starboy

♬ I Feel It Coming - The Weeknd
За день ролик посмотрели 1,5 млн раз
@iconbrick

Certified Lego Boy ##clb ##lego ##albumart

♬ Way 2 Sexy - Drake
@iconbrick

Flower Boy by Tyler, the Creator ##tylerthecreator ##lego ##flowerboy

♬ original sound - Iconbrick
Это видео набрало больше всего просмотров — 7,1 млн
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