Участницы Pussy Riot Штейн и Алехина объявили голодовку после ареста из‑за картинок со свастикой

Муниципальный депутат Басманного района Люся Штейн и участница Pussy Riot Мария Алехина объявили голодовку в спецприемнике в Сахарово, куда их отправили после административного ареста. Об этом они сообщили «Медузе»*.

Штейн и Алехина требуют, чтобы им разрешили общаться и поместили в одну камеру. На данный момент вмести с ними находятся четыре женщины, при этом сами девушки находятся в разных камерах, рассчитанных на 10 и 13 человек.

Прогулки Штейн и Алехиной разрешили только в разное время, а за попытки переписываться им пригрозили административным делом о неисполнении требования сотрудника полиции. Арестованные подчеркнули, что никаких правовых оснований для их изоляции друг от друга нет.

Штейн и Алехину задержали около их домов в Москве 16 декабря. Их признали виновными по административной статье о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики.

По словам Алехиной, на нее составили протокол за публикацию в 2015 году картинки с Александром Лукашенко, на котором изображена символика, похожая на свастику. Штейн, в свою очередь, привлекли к ответственности за скриншот чужого видео с надписью «Люся Штейн депутат фашист» и ее изображением в фуражке с символикой Третьего рейха.

*«Медуза» внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.