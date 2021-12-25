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Вышел тизер новогодней серии «Трудных подростков»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:30

В сети появился тизер новогодней серии сериала «Трудные подростки». Премьера эпизода состоится 27 декабря.

По сюжету серии Антон Ковалев получит заслуженное признание за работу с трудными подростками. «В канун Нового года его номинировали на общероссийскую волонтерскую премию „Горящие сердца“. Но у организаторов есть одно условие: на церемонию нужно обязательно прийти со своими подопечными», — сказано в синопсисе.

Специальным гостем спецэпизода стала певица и актриса Анна Семенович. Она сыграла вымышленную версию себя, которая ведет церемонию вручения премии.

В сериале снялись Никита Волков, Анастасия Крылова, Виталий Андреев, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Тимофей Елецкий, Сергей Новосад, Виктория Буцких и Алыпова Дарья.

В основе «Трудных подростков» лежит история взаимоотношений бывшего известного футболиста Антона Ковалева с подопечными центра для трудных подростков. Шоу исследует темы буллинга, домашнего насилия, сексуального просвещения и многого другого.

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