Вышел тизер новогодней серии «Трудных подростков»

В сети появился тизер новогодней серии сериала «Трудные подростки». Премьера эпизода состоится 27 декабря.

По сюжету серии Антон Ковалев получит заслуженное признание за работу с трудными подростками. «В канун Нового года его номинировали на общероссийскую волонтерскую премию „Горящие сердца“. Но у организаторов есть одно условие: на церемонию нужно обязательно прийти со своими подопечными», — сказано в синопсисе.