Бастрыкин обсудил с Мирей Матье духовность в жизни человека и его творчестве

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин созвонился с французской певицей Мирей Матье. Они обсудили важность духовности в жизни людей и в их творчестве, следует из записи на сайте ведомстве.

Вопрос «значимости духовной составляющей в жизни каждого человека и творчестве музыкальных исполнителей, которой порой так не хватает молодому поколению», стала главной в их разговоре.

На прощание Бастрыкин поздравил певицу и всех католиков с Рождеством, «пожелав всего самого доброго и светлого». Матье в свою очередь поблагодарила главу ведомства за «внимание к столь важным вопросам» и поздравила его и всех сотрудников СК с наступающим новым годом.

В записи СК отмечается, что певица «не раз говорила о своей любви к России» и «считает себя послом не только французской, но и русской песни». По мнению авторов новости из СК, особенность музыки Матье заключается «в глубине духовности и мировоззрения, ведь в ее жизни творчество неразрывно переплетено с верой».