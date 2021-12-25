Дизайнер Жакмюс снялся для обложки журнала Elle вместе со своей бабушкой

Автором снимков стал Дэвид Лурачи. Он запечатлел дизайнера и его бабушку на желтом фоне с огромным бумажным пакетом с надписью «Jacquemus» — это фото и попало на обложку. Также в журнале появились другие изображения Симона и Лилин.

Дизайнер Симон Порт Жакмюс снялся для обложки французского журнала Elle вместе со соей бабушкой Лилин и таксой Туту. Фотографии со съемок появились в инстаграм-аккаунте модного бренда Jacquemus.

«Когда мы попросили Жакмюса стать лицом нового выпуска Elle, он сразу же сказал, что хотел бы поместить на обложку свою бабушку. Лилин, „звезда его жизни“, как он сам говорит, также является звездой этого номера. Что может быть лучше праздников, которые мы можем отпраздновать вместе со своими близкими?» — рассказали в Elle.

Выпуск журнала разрабатывали совместно редакция и команда Jacquemus. Они включили в коллекционный набор карточки с рецептами, идеи подарков, специальную подборку новостей, книжные списки и скрапбук. «Симон придумал все вместе с нами», — заявили в издании.