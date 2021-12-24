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Петербургский суд взыскал миллион рублей с радиостанции «Эхо Москвы» по иску Евгения Пригожина

Юлия Онодэра
Вчера в 23:06

Приморский районный суд Петербурга взыскал 1 млн рублей с радиостанции «Эхо Москвы» по иску бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на объединенную пресс-службу петербургских судов.

Также суд потребовал, чтобы Виктор Шендерович выплатил Пригожину 100 тыс. рублей за свои высказывания в эфире радиостанции. Судебная неустойка за неисполнение судебного акта составит 1 тыс. рублей в день.

«Мы обжалуем это решение. Также обратимся в Высшую квалификационную коллегию судей. Рассматриваем действие судьи как вынесение заведомо неправомочного решения», — заявил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Евгений Пригожин подал в суд на Виктора Шендеровича, Евгения Белоганова, Алексея Венедиктова, Виталия Рувинского и ЗАО «Эхо Москвы» летом. Причиной стали слова Шендеровича в передаче «Особое мнение», которые Пригожин посчитал наносящими вред его чести, достоинству и деловой репутации.

Предприниматель требовал удалить выпуск программы из публичного доступа, опровергнуть сделанные заявления и взыскать компенсацию за причиненный моральный вред в размере 5 млн рублей лично с Шендеровича и еще 5 млн — с учредителей радиостанции.

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