Placebo показали атмосферный клип на сингл из грядущего альбома

Британская рок-группа Placebo опубликовала клип на сингл «Beautiful James», который вышел в сентябре и станет частью их нового альбома. Музыкальное видео стилизовано под съемку дешевой камеры видеонаблюдения.

Рокеры выбрали то же помещения и тот же стиль, которые уже использовали в клипе для «Surrounded by Spies» — еще один выпущенный в ноябре трек, вместе с которым музыканты анонсировали свой восьмой альбом «Never Let Me Go».