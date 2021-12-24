Placebo показали атмосферный клип на сингл из грядущего альбома

Британская рок-группа Placebo опубликовала клип на сингл «Beautiful James», который вышел в сентябре и станет частью их нового альбома. Музыкальное видео стилизовано под съемку дешевой камеры видеонаблюдения.
Рокеры выбрали то же помещения и тот же стиль, которые уже использовали в клипе для «Surrounded by Spies» — еще один выпущенный в ноябре трек, вместе с которым музыканты анонсировали свой восьмой альбом «Never Let Me Go».
«Beautiful James» — первая песня Placebo после пятилетнего перерыва. Релиз «Never Let Me Go», состоящего из 11 композиций, запланирован на 25 марта. Предыдущий альбом группы — «Loud Like Love», вышел в 2013 году.
19 июня Placebo выступят в Москве на музыкальном фестивале Park Live.