Российский дизайнер Юлия Янина стала официальной участницей Недели моды в Париже

Российский дизайнер Юлия Янина стала официальной участницей Недели высокой моды в Париже. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на решение наблюдательного совета парижской Федерации высокой моды (FHCM).

Показ новой коллекции ее бренда Yanina будет включен в основное расписание мероприятия. Янина станет единственным дизайнером, который примет участие в Неделе моды в Париже в качестве нового участника своей категории.

Чтобы получить статус официального участника Недели высокой моды в Париже, федерация должна оценить уровень мастерства художников, позицию в профессиональном сообществе и вклад в развитие индустрии моды.

Среди участников FHCM — представители модных домов Chanel, Dioe, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Schiaparelli, Elie Saab, Fendi Couture, Iris Van Herpen, Valentino.

Юлия Янина основала свой модный дом в Саратове в 1993 году. Кутюрье удалось добиться успеха как в России, так и за рубежом. В ее нарядах на красную дорожку выходили Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Леди Гага, Дженнифер Лопес и другие звезды.