В разделе «Клипы» соцсети «ВКонтакте» начали выходить серии «Не спелись» — сериала о творческой паре, которая может разрушить отношения из‑за обид и усталости под конец года. В шоу всего шесть коротких вертикальных видео, которые будут выходить каждый день.
Главные герои сериала — продюсер Тимофей и музыкальный редактор концерта Алина. За день до главной съемки Тимофей забывает поздравить девушку с днем рождения, из‑за чего именинница обижается и придумывает план мести: вместо знаменитых музыкантов она приглашает никому не известных исполнителей.
Однако создатели сразу говорят, что героев «Не спелись» ждет хэппи-энд, ведь действие происходит в канун Нового года — «все проблемы решаются, а люди прощают друг друга».
Как минимум одна знаменитость в сериале будет — Антоха МС в роли самого себя. Также в «Не спелись» снялись сотрудники «ВКонтакте», например, директор по развитию музыкальных проектов Константин Сидорков.
Вместе с этим «ВКонтакте» анонсировал новогодний конкурс «Гирлянда клипов» и поздравления от сотни популярных артистов с 30 декабря, в том числе Ивана Дорна и Леонида Агутина.