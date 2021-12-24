В разделе «Клипы» соцсети «ВКонтакте» начали выходить серии «Не спелись» — сериала о творческой паре, которая может разрушить отношения из‑за обид и усталости под конец года. В шоу всего шесть коротких вертикальных видео, которые будут выходить каждый день.

Главные герои сериала — продюсер Тимофей и музыкальный редактор концерта Алина. За день до главной съемки Тимофей забывает поздравить девушку с днем рождения, из‑за чего именинница обижается и придумывает план мести: вместо знаменитых музыкантов она приглашает никому не известных исполнителей.